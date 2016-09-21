微软将提高季度派息 并计划回购400亿美元股票

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透9月20日 - 微软(MSFT.O)周二将季度派息提高8%，并称将回购高达400亿美元股票，作为股票回购新计划的一部分。
微软将每股派息提高至0.39美元，较前季增加0.03美元。
微软上次提高派息是在去年9月。
该公司称，新的股票回购计划未设期限，可能随时终止。
该公司还表示，有望在12月31日前完成这项400亿美元股票回购计划。
微软股价周二在盘后交易中涨1%至57.41美元，常规交易中跌0.21%至56.81美元。(完)
(编译 李爽 审校 戴素萍)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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