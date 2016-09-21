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国际财经 | 2016年 9月 21日 星期三 08:43 BJT

微软将提高季度派息 并计划回购400亿美元股票

路透9月20日 - 微软(MSFT.O)周二将季度派息提高8%，并称将回购高达400亿美元股票，作为股票回购新计划的一部分。

微软将每股派息提高至0.39美元，较前季增加0.03美元。

微软上次提高派息是在去年9月。

该公司称，新的股票回购计划未设期限，可能随时终止。

该公司还表示，有望在12月31日前完成这项400亿美元股票回购计划。

微软股价周二在盘后交易中涨1%至57.41美元，常规交易中跌0.21%至56.81美元。(完)

(编译 李爽 审校 戴素萍)

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