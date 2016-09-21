微软将提高季度派息 并计划回购400亿美元股票

微软上次提高派息是在去年9月。

该公司称，新的股票回购计划未设期限，可能随时终止。

该公司还表示，有望在12月31日前完成这项400亿美元股票回购计划。

微软股价周二在盘后交易中涨1%至57.41美元，常规交易中跌0.21%至56.81美元。(完)