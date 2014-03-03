微软两名高管准备离职--报道

渣打银行约11名驻香港私人银行部门员工将离职
路透香港3月28日 - 渣打银行 发言人周二称，该行私人银行部门约有11名驻香港的员工将离职，其中包括一名董事总经理。
路透3月2日 - 根据媒体报导，微软(MSFT.O)两名高管Tony Bates和TamiReller准备离职。微软前不久才任命纳德拉(Satya Nadella)为新任执行长。
科技网站Re/code周日引述未具名消息人士报导称，负责微软业务开发的Bates将即刻离职。他曾担任Skype执行长，还曾经在思科(CSCO.O)就职。
Bates曾被视为微软CEO的内部候选人之一。
报导称，先进策略部门主管Eric Rudder将暂时接手Bates的工作，营销高管ChrisCapossela将接替Reller。
Reller是微软女性高阶主管之一，担任Windows部门联席负责人，将继续留在微软一段时间，帮助工作交接。
报导称，2月4日被任命为微软CEO的纳德拉周五告知了员工此次人事调整，公司计划周二公开宣布。
微软拒绝对此置评。(完)
(编译 王兴亚；审校 孙茉莉)
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