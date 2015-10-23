微软会计年度第一季营收超预期 得益于云业务营收增加

路透10月22日 - 美国软件巨头微软(MSFT.O)公布经调整后的季度营收连续第九个季度高于预期，得益于云产品市场需求增长，扶助公司股价在盘后交易大涨。

微软在执行长纳德拉(Satya Nadella)的领导下，将业务重点转向软件和云服务，因为对Windows操作系统的需求随着个人电脑(PC)市场的疲弱而放缓。

“纳德拉的策略正在奏效，在季度业绩中已有体现，”Bernstein分析师Mark Moerdler表示。

该公司股价在周四盘后飙升7.3%。

这是微软首次使用新的业绩报告方式，将单独列明的业务部门从六个减为三个，以突出正在增长中的云计算和移动业务。

会计年度第一季的智能云业务营收增长8%至59亿美元。该项业务包括Windows Server等服务器业务、以及Azure等云平台业务，其中Azure的营收增长超过一倍。

扣除强势美元的影响，该业务营收增长14%，其中云业务占比为29%。

“季度业绩非常强劲，在进军云服务方面，他们走在了大部分传统软件公司的前面，”Moerdler表示。

微软称，公司另一项重要的云业务Office 365，截至会计年度第一季季末的注册用户约为1,820万，与前季相比增长大约300万。

微软在7月推出Windows 10，这是近三年来首次推出新版视窗操作系统。此系统因其方便用户和功能丰富的界面而赢得好评。

微软表示，面向电脑厂商的Windows系统销量该季下降6%。调研公司Gartner称，个人电脑出货在该季度减少7.7%。

包括Windows操作系统在内的“更个人化计算(More Personal Computing)”业务营收下降17%至94亿美元。剔除美元汇率走强的影响，营收下降13%。此项业务占到整体营收的约46%。2015会计年度，微软大概54%的营收来自美国以外。

截至9月30日的会计年度第一季净利上升至46.2亿美元，合每股盈余0.57美元，上年同期分别为45.4亿美元和0.54美元。

剔除特殊项目的每股盈余为0.67美元。

经调整的营收为216.6亿美元，上年同期为232.0亿美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本预计营收降至210.3亿美元。(完)