微软宣布重组手机硬件业务，裁员7,800人（更新版）

(新增分析师评论，图表及细节)

路透7月8日 - 微软(MSFT.O)周三表示将裁员7,800人，占其员工总数的近7%，并将提列约76亿美元与收购诺基亚NOK1V.HE手机业务相关的减损支出。

裁撤的多数岗位将在手机硬件部门，凸显微软的重点从硬件转向软件和云业务。

据芬兰全国广播公司YLE报导，大约三分之一的裁员将在芬兰进行，微软将关闭在芬兰的一个产品研发部门。

这是微软执行长纳德拉(Satya Nadella)2014年2月上任以来的第二轮裁员，该公司去年7月表示将裁员多达18,000人。

纳德拉一直强调微软的云和企业软件实力。但投资者担心，向云业务转型，并不能抵消Windows和Office产品销售疲弱，以及手机业务惨淡的局面。

外界普遍预计微软将全部或部分注销2014年收购诺基亚手机业务付出的72亿美元。

微软上月宣布，诺基亚前总裁兼首席执行官(CEO)艾洛普(Stephen Elop)将离职。

欲浏览微软裁员图表，请点选 bit.ly/1LWvb91

“总之，我们认为纳德拉在清理诺基亚收购活动中的前摄性举措，对微软未来专注于软件是一个积极的‘转变’，”FBR Capital Markets分析师Daniel Ives在一份报告中称。

微软股价周三一度上涨1.4%。

Cross Research分析师Shannon Cross预计，微软未来几年将进一步削减成本，因其需要在智能手机市场提高竞争力。

微软周三称，将在截至6月30日的第四财季计提重组费用约7.5-8.5亿美元。截至3月31日，微软在全球拥有雇员11.8万人。

RBC Capital Markets分析师Ross MacMillan估计，最近这次裁员将使微软年运营支出减少10亿美元以上。

纳德拉去年2月上任以来，微软股价已涨约22%。(完)

(编译 于春红/王丽鑫；审校 张涛/许娜)

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