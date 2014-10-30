微软再裁员3000人 贯彻7月时宣布的裁员1.8万人计划

欧元区银行放贷将增加 但ECB举措打压获利--ECB调查
路透法兰克福4月25日 - 欧洲央行(ECB)周二公布的调查显示，欧元区银行业者第二季料进一步增加放贷，尽管欧洲央行超宽松货币政策损及利润率。
路透西雅图10月29日 - 微软(MSFT.O)周三表示，将裁员约3,000人，基本完成其7月时宣布的裁员1.8万人的计划。这1.8万人占员工总数的14%。
上述裁员计划主要集中在今年早些时候微软收购的诺基亚NOK1V.HE部门。
“在完成7月所宣布的18,000人裁员的计划上，我们又迈出了一步...今天的裁员遍布许多部门和国家”，微软发言人称。
他表示，周三宣布的裁员中有638名是在微软总部所在地华盛顿州。
一旦裁员完成，微软的员工数量将为约11万名。最新的季报显示，微软重组和整合诺基亚手机业务和相关裁员的支出为11亿美元。(完)
(编译 王洋; 审校 屈桂娟)
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