微软计划再次大规模裁员 涉及硬件等部门--纽约时报（更新版）

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透7月8日 - 《纽约时报》报导称，全球最大的软件公司美国微软(MSFT.O)计划最快周三宣布新一轮裁员，公司正试图进一步削减成本。
纽时引述消息人士称，此波裁员是微软一年前规划约裁减18,000名员工之外的计划。
该报导引述消息称，裁员预计将影响微软硬件部门，和从诺基亚收购的智能手机业务。(nyti.ms/1NNhkzl)
路透无法在美国非常规交易时段立即获得微软对此事的评论。
去年7月，微软启动了科技领域最大规模的裁员行动之一，称将削减1至多.8万个职位，相当于员工总数的14%，因公司试图转型成为一家提供云计算和移动体验软件的企业。
微软在6月宣称，艾洛普(Stephen Elop)及其他三位高管将离开公司。艾洛普以前是诺基亚总裁兼首席执行官。
微软计划在7月29日推出Windows 10，这是首款可以通用于个人电脑(PC)、平板和手机的操作系统。(完)
(编译 郑茵/高琦 审校 艾茂林/王兴亚)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。