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国际财经 | 2015年 7月 8日 星期三 16:08 BJT

微软计划再次大规模裁员 涉及硬件等部门--纽约时报（更新版）

路透7月8日 - 《纽约时报》报导称，全球最大的软件公司美国微软(MSFT.O)计划最快周三宣布新一轮裁员，公司正试图进一步削减成本。

纽时引述消息人士称，此波裁员是微软一年前规划约裁减18,000名员工之外的计划。

该报导引述消息称，裁员预计将影响微软硬件部门，和从诺基亚收购的智能手机业务。(nyti.ms/1NNhkzl)

路透无法在美国非常规交易时段立即获得微软对此事的评论。

去年7月，微软启动了科技领域最大规模的裁员行动之一，称将削减1至多.8万个职位，相当于员工总数的14%，因公司试图转型成为一家提供云计算和移动体验软件的企业。

微软在6月宣称，艾洛普(Stephen Elop)及其他三位高管将离开公司。艾洛普以前是诺基亚总裁兼首席执行官。

微软计划在7月29日推出Windows 10，这是首款可以通用于个人电脑(PC)、平板和手机的操作系统。(完)

(编译 郑茵/高琦 审校 艾茂林/王兴亚)

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