微软在未来12个月将再裁减约2850个工作岗位

欧盟首席谈判代表称应特别关注英退造成的金融稳定风险
路透布鲁塞尔1月14日 - 欧盟的英国退欧事务首席谈判代表巴尼尔(Michel Barnier)周六称，在给予英国金融企业欧盟市场准入前，需要“特别警惕”英国退欧对欧盟金融稳定构成的风险。
路透7月28日 - 微软(MSFT.O)称，将在接下来12个月再裁减大约2,850个工作岗位，这将令其总的计划裁员数达到4,700个，占员工总数的4%左右。
该公司在5月时曾称，将在智能手机业务部门裁减1,850个工作岗位，裁减的工作岗位多数在芬兰。
微软在2014年收购了芬兰手机制造商诺基亚，以图与在该市场占领导地位的苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)竞争。
在该交易完成前两个月才走马上任的微软执行长纳德拉(Satya Nadella)，上任后一直把重点放在重组陷入困境的手机业务上。
截至6月30日，微软全职员工大约有11.4万人。(完)
(编译 侯雪苹；审校 白云)
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路透伦敦1月13日 - 投资人本月深受黄金吸引，因对美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策及特朗普政府的疑虑，使得之前受挫的金市在1月出现了不同凡响的反弹。
路透伦敦1月16日 - Baker McKenzie律师事务所周一发布的一份报告中称，2017年英国的并购活动将大幅下降，因英国退欧协议存在不确定性。