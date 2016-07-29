微软在未来12个月将再裁减约2850个工作岗位

路透7月28日 - 微软(MSFT.O)称，将在接下来12个月再裁减大约2,850个工作岗位，这将令其总的计划裁员数达到4,700个，占员工总数的4%左右。

该公司在5月时曾称，将在智能手机业务部门裁减1,850个工作岗位，裁减的工作岗位多数在芬兰。

微软在2014年收购了芬兰手机制造商诺基亚，以图与在该市场占领导地位的苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)竞争。

在该交易完成前两个月才走马上任的微软执行长纳德拉(Satya Nadella)，上任后一直把重点放在重组陷入困境的手机业务上。

截至6月30日，微软全职员工大约有11.4万人。(完)