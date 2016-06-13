焦点：微软将以262亿美元收购领英 创其史上最大手笔交易

资料图片：专业社群网站领英在加州山景城的公司LOGO。 REUTERS/Robert Galbraith/File Photo

路透6月13日 - 微软(MSFT.O)将以262亿美元收购专业社群网站领英(LinkedIn)LNKD.N，创下微软史上最大规模并购案，这也是执行长纳德拉(Satya Nadella)为微软办公工具业务注入活力的首次大手笔交易。

纳德拉前任所推行的行动电话业务让微软陷入泥淖，但将Microsoft Word、PowerPoint等核心软件与领英的4.33亿专业人士网络相结合，本案将是微软的一大转折点。

分析师称，本项并购料可有助于Outlook等电邮服务继续维持下去，微软用户不至于转投对手例如谷歌的Gmail。而由于领英网络中不少是行销及销售领域的专业人士，也让这些领域的竞争对手例如Salesforce(CRM.N)和Marketo MKTO.O为之一惊。

对领英而言，这是与微软包括12亿Office办公软件用户在内的客户接触的机遇，可帮助其加快增长。最近几季领英的增长放缓。

“领英及微软同样拥有帮助人们更高效工作的使命，”纳德拉在一场对分析师的电话会议中说。“唯有将全球专业人士联系起来，才是实现这项使命的最佳之道。”

纳德拉两年前就任之后，一直力图重振微软，他也帮助微软在云服务等领域扩大了声誉。纳德拉在2014年2月接下执行长职务时，微软股价为34.20美元，周一收盘价为50.14美元。

“韦恩图(Venn diagram)显示的重叠面积挺大的，”纳德拉在与路透的另外一次电话沟通中说道；他的意思是指两家公司的客户有重叠之处，不过他没有给出确切的数字。

微软在对分析师做的演示中称，买入领英之后，微软生产率和商业流程部门的总潜在市场规模是3,150亿美元，比没有包括领英时的2,000亿美元要高。

微软每股196美元的出价相当于较领英上周五收盘价溢价49.5%。

**过往表现好坏不一**

领英股价大幅收高46.64%至192.21美元，微软股价下跌2.6%，报50.14美元。

周一的交易带动了投资者对另一家社交媒体公司推特(TWTR.N)的期待，推特有可能成为下一收购目标；该股股价收高3.78%，报14.55美元。

领英董事会主席兼控股股东Reid Hoffman称，他会全力支持这笔交易。

Jeff Weiner将继续担任领英执行长，向纳德拉负责。Weiner在接受路透电话访问时表示，领英将保持独立经营，就像YouTube相对独立于母公司Alphabet (GOOGL.O)、或Instagram之于母公司Facebook (FB.O)一样。

微软指出，计划藉由提升个人及组织的订阅及定向广告来加快实现领英获利。

虽然微软付出的溢价甚高，但领英出售价格仍远低于2015年创下的每股逾270美元股价最高纪录。在线上广告营收放缓之际，今年稍早领英发布疲弱的财测，导致其股价重挫。

领英于2011年以每股45美元的价格上市。

两家公司称，这笔交易在两家公司董事会都取得一致通过，预料将在今年结案。

目前手上拥有1,055.5亿美元现金的微软表示，将发行新债来融通此次收购。穆迪称正在检讨微软的AAA评级，有可能予以下调。

两家公司称，在完成这项交易之后，领英将成为微软旗下生产力暨业务流程部门的一部分；这起交易有待美国、欧盟、加拿大及巴西等地的监管机构批准。(完)