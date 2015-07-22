微软创纪录净亏32亿 诺基亚业务带来巨额支出（更新版）

(新增电话会议细节；更新股价)

路透7月21日 - 微软(MSFT.O)周二公布季度净亏损32亿美元，为其历来最严重亏损，受累于减记诺基亚电话业务以及视窗(Windows)操作系统需求下降。

微软在会计年度第四季提列了75亿美元与重组诺基亚手机业务相关的费用。微软去年收购该项业务。

微软股价在周二盘后交易中下挫4%，至45.38美元。

在执行长纳德拉的领导下，微软将业务重心转移至软件和云服务，因市场对曾经主导市场的视窗操作系统的需求放缓。

第四季电脑制造商在新电脑上安装视窗系统带来的营收下滑了22%。微软计划在7月29日推出Windows 10。新版视窗操作系统的推出备受期待。此前市场对Windows 8的反响平平。

微软财务长Amy Hood曾在4月表示，公司想通过在Windows 10界面上搭载搜索和游戏功能，来创造更多的营收。

Hood周二表示，微软的在线搜索引擎Bing将在2016年6月止的财年盈利。

Windows企业版带来的营收同比下降21%。去年同期对该操作系统的需求激增，因为此前微软停止对Windows XP的支持。

扣除美元走强的影响，包括Office 365和Azure等在内的商业云业务的营收增长了96%。

微软称，第四季Office 365用户增加300万，截至6月底，用户累计达到1,520万。

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微软本月曾表示，将裁员7,800人，相当于员工总数的近7%。这些岗位主要在电话硬件部门。

微软报告，截至6月30日的第四季每股净亏损0.40美元。上年同期为净利46.1亿美元，合每股0.55美元。

该公司因本月及去年宣布的裁员计划计入9.4亿美元的相关支出。

扣除特殊项目，微软第四季每股盈利0.62美元。

该公司第四季营收下降5%，至221.8亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本预计微软第四季每股盈利0.56美元，营收为220.3亿美元。(完)

(编译 王颖/李爽 审校 张涛/杜明霞)

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