微软将出售功能手机业务给鸿海旗下富智康及HMD Global

路透5月18日 - 微软(MSFT.O)表示，将以3.5亿美元出售旗下入门级功能手机资产给富智康(FIH Mobile)和HMD Global Oy。

微软表示，作为该交易的一部分，富智康也将获得Microsoft Mobile Vietnam。富智康为鸿海精密(2354.TW)子公司。微软表示，其越南的4,500位员工将有机会加入富智康或HMD Global Oy。

作为交易的一部分，微软将把功能手机资产全数转移给这两家公司；这些资产包括品牌、软件(软体)与服务、管理网络及其他资产，以及重要的供应协议等。

微软表示，该公司将持续发展Windows 10 Mobile，并为原厂委托代工(OEM)伙伴的Lumia手机提供支持。(完)