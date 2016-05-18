微软将出售功能手机业务给鸿海旗下富智康及HMD Global

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透5月18日 - 微软(MSFT.O)表示，将以3.5亿美元出售旗下入门级功能手机资产给富智康(FIH Mobile)和HMD Global Oy。
微软表示，作为该交易的一部分，富智康也将获得Microsoft Mobile Vietnam。富智康为鸿海精密(2354.TW)子公司。微软表示，其越南的4,500位员工将有机会加入富智康或HMD Global Oy。
作为交易的一部分，微软将把功能手机资产全数转移给这两家公司；这些资产包括品牌、软件(软体)与服务、管理网络及其他资产，以及重要的供应协议等。
微软表示，该公司将持续发展Windows 10 Mobile，并为原厂委托代工(OEM)伙伴的Lumia手机提供支持。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张荻)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。