微软本月将推出首款Lumia手机 放弃使用诺基亚品牌

丰田汽车将推出行走辅助机器人 为老年人提供便利
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
路透11月11日 - 微软(MSFT.O)表示，本月将以可接受的价格在其主要市场推出Lumia 535智能手机；在收购诺基亚手机业务几个月后，微软放弃了诺基亚品牌。
微软在声明中称，最新的Lumia 535和Lumia 535双卡手机搭载Windows Phone 8.1操作系统，税前及补贴前的售价将在110欧元(约合137美元)左右。
该公司称，这款手机配置广角500万像素前置摄像头，以及五英寸qHD显示屏。
据研究机构Strategy Analytics数据，第二季搭载微软Windows软件的智能手机在全球智能手机市场仅占有2.7%的份额，低于上年同期的3.8%。搭载Windows软件的主要是Lumia手机。(完)
(编译 于春红; 审校 王洋)
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