微软将以72亿美元收购诺基亚手机业务

路透赫尔辛基9月3日 - 微软(MSFT.O)周二表示，将以54.4亿欧元(合72亿美元)收购诺基亚NOK1V.HE的手机业务。

该交易料将于2014年第一季完成，尚待诺基亚股东和监管机构的批准。诺基亚于2011年与微软结成合作伙伴，在其手机上使用微软的视窗(Windows)软件。(完)

(编译 于春红; 审校 张明钧)

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