微软将以72亿美元收购诺基亚手机业务

伊朗石油部长称全球减产协议可能延长
“看起来多数石油输出国组织(OPEC)及组织之外产油国都将延长减产，但需要时间来评估形势，召开会议与其他产油国进行讨论，”正在访问莫斯科的尚甘尼表示。
路透赫尔辛基9月3日 - 微软(MSFT.O)周二表示，将以54.4亿欧元(合72亿美元)收购诺基亚NOK1V.HE的手机业务。
该交易料将于2014年第一季完成，尚待诺基亚股东和监管机构的批准。诺基亚于2011年与微软结成合作伙伴，在其手机上使用微软的视窗(Windows)软件。(完)
(编译 于春红; 审校 张明钧)
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“看起来多数石油输出国组织(OPEC)及组织之外产油国都将延长减产，但需要时间来评估形势，召开会议与其他产油国进行讨论，”正在访问莫斯科的尚甘尼表示。
路透新德里3月28日 - CNBC-TV18新闻频道周二未引述消息来源报导称，印度已经在时隔近四个月后恢复对小麦征收10%的进口税。最近数月印度从海外大规模购买小麦。
路透新加坡3月28日 - 亚洲股市在美股持稳后于周二上涨，美元则自四个月低位回升，对美国总统特朗普医保改革案失利的忧虑情绪，被看好特朗普刺激政策计划的期望所盖过。