焦点：穆拉利退出微软接班人角逐 市场聚焦内部人选

图为在布加勒斯特拍到的微软公司楼顶的公司标识。 REUTERS/Bogdan Cristel

路透西雅图/纽约1月8日 -在福特汽车执行长穆拉利自动退出微软(MSFT.O)执行长的接班人名单之后，各界对于这家全球最大软体业者接班计画的揣测周三重新回到内部人选身上。

一名亲近公司的消息人士表示，可能要到1月最后一周或2月才会宣布任命案。消息人士要求匿名，因他们未获授权公开谈论遴选接班人流程；在任已久的微软首席执行长鲍尔墨(Steve Ballmer)已在8月宣布退休计画。

微软预定于1月23日公布财报，届时许多微软高阶主管将会受到关注。此外，遴选接班人委员会关键人物、董事长比尔盖兹也将在1月底参加达沃斯全球经济论坛。

数月以来，关注微软人士多认为穆拉利最有可能接替鲍尔墨担任微软首席执行长；微软在桌上型及笔记型电脑软件上具有主宰地位，但却未能及时转型抢进快速成长的手机及平板市场。

不过穆拉利周二正式退出角逐，向美联社表示2014年他将留在福特。

目前尚不清楚穆拉利的退出是他个人决定还是微软授意。尽管微软有意让猜谜游戏继续下去，但现在看来很有可能是由内部人选出线，特别是有鉴于微软近期有关于科技知识对这高阶职位的重要性的评论。

两名熟知遴选程序的消息人士表示，去年底之前穆拉利看来是任门的接班人选，且似乎有意接手，但微软从未向他提出邀约，意味着董事会中的普遍观感是他并不是该工作的合适人选。

消息人士也向路透表示，微软的考虑人选仅剩下区区数人，包括云端及企业(Cloud &Enterprise)事业执行副总裁Satya Nadella、以及企业发展暨传播事业副总裁Tony Bates。

前诺基亚首席执行官(CEO)艾洛普(StephenElop)也在接任人选中排名居前，他在赴诺基亚就职前就已是微软资深员工；另外还有一个以上的科技业以外人选在决选名单中。

当微软完成对诺基亚的收购，艾洛普也将重新归队，FBR分析师DanielIves在一份研究报告中指出，艾洛普是最有可能出现的人选，因“他具有先前在微软工作的经验，同时在手机行业也有显而易见的专业能力。”

Evercore分析师KirkMaterne则抱持不同看法，他认为最有可能出线的内部人选是Nadella及Bates，“因有鉴于其内部人士身分，可望以更快的速度发起组织重整”。

微软周三收盘下跌1.79%至35.76美元，去年大涨36%；福特股价则收高1.04%至15.54美元。

**“黑马”胜出？**

野村的Rick Sherlund在一份研究报告中称穆拉利的退出“令人失望”，这呼应了一些其他投资者和分析师的看法。

Sherlund称，董事会会选择谁还不明朗，称他认为Bates和Nadella有能力接任，但“很有可能要遵从微软董事会的方向性意见，而不是如我们希望的那样，改变董事会的意见并带领公司走上一条新路”。

Ives称，如果微软真的选择从外部找人，候选人可能包括Facebook(FB.O)首席运营官SherylSandberg、VMware(VMW.N)执行长Pat Gelsinger和Pivotal执行长Paul Maritz。

Sherlund也认为微软仍有可能从外部寻找“黑马”，但指出Maritz等一些科技领域候选人可能已经拒绝接受这一职位。

微软独立董事JohnThompson在12月公布于公司网站的一篇博客上强调，执行长需要在科技领域有良好的知名度，“有能力领导一个高科技公司并与顶级科技人才配合”。

Thompson称，预期由其领导的四人执行长人选寻找小组将“在2014年前期”做出决定。(完)

(编译 张明钧/李爽 审校 孙茉莉/徐文焰)

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