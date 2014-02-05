微软任命老臣纳德拉接任执行长

路透西雅图2月4日 - 微软(MSFT.O)周二任命于公司服务22年之久的老臣纳德拉(SatyaNadella)担任执行长，并称共同创办人比尔盖茨将会辞去董事长一职，并将担任新任执行长的技术顾问，这标志着这家带动个人电脑革新的公司出现划时代的领导层更替。

现年46岁的纳德拉出生于印度，先前掌管微软的云计算服务。他是微软39年历史上的第三任执行长，从鲍尔墨(SteveBallmer)手中接下大旗；鲍尔墨是在2000年从比尔盖茨手上接下印信。

从鲍尔墨8月宣布退休起算，这次执行长遴选经历了五个月的时间，较许多投资人预期来得久。

“遴选过程告一段落令人松一口气，”FBR Capital Markets分析师DanielIves表示。“许多人认为微软打出安全牌，因纳德拉是完全在微软内部成长起来的。不过微软追求成长之路仍面临苦战。”

主导遴选过程的微软新任董事长汤普森(John Thompson)表示，此一进程按计划进行。

“我们的目标是在4-6个月内完成遴选，而我们也达成此一目标，”汤普森在微软网站发布的视频中表示。“在检视所有候选人后，纳德拉是我们首要且一致通过的人选。”

比尔盖茨表示，纳德拉在云计算方面的经验让他成为领导微软的正确人选；该公司正苦于在移动运算领域中站稳脚跟。

比尔盖茨称，“纳德拉有着良好的背景能够领导公司走过这个时代，移动运算领域存在挑战，云端服务存在商机。”

微软股价周二收盘小跌0.36%至36.35美元。(完)

(编译 张明钧; 审校 徐文焰)

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