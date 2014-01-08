微软即将任命新执行长 但穆拉利表示将继续留在福特

路透底特律1月7日 -根据了解董事会想法的消息人士透露，微软(MSFT.O)即将任命新的执行长，但在此前角逐中领先的福特汽车(F.N)执行长穆拉利周二表示，他将不会跳槽微软。

微软上月表示，预计将在今年初任命新的执行长。自现任执行长鲍尔墨在去年8月宣布退休计划以来，微软一直在寻找他的继任。

消息人士对路透表示，微软目前只剩下“为数不多的”候选人，其中包括一位或多位来自科技产业的外部人士、诺基亚NOK1V.HE前执行长艾洛普以及来自公司内部的Satya Nadella和Tony Bates。

据美联社报导，福特汽车(F.N)执行长穆拉利将不会在软件巨头微软任职，并将继续留在福特汽车至少到今年底。

熟悉情况的消息人士对路透称，穆拉利不再是出任微软执行长的考虑人选之一。

穆拉利接受美联社的访问时表示，他希望终止有关微软的猜测，“因为除了服务福特之外，我并无任何其他计划”。

美联社还问到，穆拉利的言论是否可以让投资者不再担心。穆拉利对此表示：“你们不必担心我离开。”

福特汽车发言人JayCooney证实了上述言论。在这一消息传出后，福特股价在盘后交易中上涨1.3%，微软股价则下滑1.1%。

几名微软的重要投资人曾私下游说穆拉利接替即将退休的微软执行长鲍尔墨。不过穆拉利作为该职位人选的消息吸引了媒体极大关注，导致福特与产品有关的声明变得无人关注。消息人士称，这令福特董事会感到懊恼。(完)

(编译 徐文焰；审校 郑茵)

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