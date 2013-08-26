微软下任CEO将面临重大战略抉择

路透西雅图8月26日 - 微软(MSFT.O)下任CEO面临一个重大决定：是继续推进即将卸任的鲍尔墨的宏大计划，使微软从软件巨头转型成为全面的设备和服务企业，还是抛弃这个观念，集中资源提升商业软件业务久经考验的优势。

鲍尔墨周五意外宣布一年内将退任，就在六周前他刚刚宣布过大蓝图--呼吁“一个微软”团结一心，打造基于硬件和云服务的未来。

但是，Surface新款平板电脑销售惨淡，加之多年来从在线搜索或智能手机中赚钱的努力都归于失败，鲍尔默宣扬的这条道路受到质疑。

数年来投资人一直敦促微软，把花费在亏钱或外围项目上的现金返还给他们，同时应缩减重心，只侧重最赚钱的Windows，Office和服务器特许权业务。

据悉维权型投资者--ValueAct Capital Management LP支持这种方式。该机构近期的游说活动，也许在鲍尔默提早退休计划的决定中扮演了一定角色。

单是过去两年，微软在搜索引擎必应(Bing)及其他互联网项目中就亏掉了将近30亿美元，这还没算为收购线上广告商aQuantive的败笔而减计的60亿美元。微软上一季度为销售不佳的Surface提列了9亿美元支出。

至少在目前，微软似乎希望继续实现鲍尔墨的愿景。领导新执行长遴选委员会的微软首席独立董事John Thompson周五表示，董事会“坚持”鲍尔墨的转型计划。

该委员的工作将为期一年，从最终的人选中应该能够看出，董事会坚持的程度，以及对外部建议持多大的开放态度。

“从内部选人，比如说选择一手发展了服务器部门的Satya Nadella，或者从视窗(Windows)部门选其他人，是有其道理的，这样可以在公司整顿和战略转变期间保持稳定，”晨星分析师Norman Young说。

“但是公司需要一些新鲜血液，需要一个既能执行上述策略，又能从外部角度来看待公司事务的人，这个理由也很充分，”他补充说。

这或许意味着出售Xbox和放弃必应，或者减少在平板电脑或其它电脑生产方面的投入。

**股东希望提高股票回报**

在过去10年中，微软的股价一直表现平平，股东希望公司增加派息和股票回购，以便提高股票的回报。

微软在2004年一次性派发每股3美元的特别股息，此后将每季度派息提高两倍达到0.23美元。

但股东仍希望能从微软770亿美元的现金储备中获得更大的收益。

野村分析师Rick Sherlund认为，如果鲍尔墨退休意味着微软听进了ValueAct及其支持者的话，那么可能最快在9月19日就会有派息及股票回购计划出台，微软预定在当天举行其与分析师的年度会议，并宣布最新派息计划。

“目前正掀起一波股东积极主义的动能，即便过程会如何开展尚不得而知，不过这可能对股东是有利的。”

微软股价表现失色长久以来成为股东抨击鲍尔墨的棍子，尤其和贾布斯时代的苹果(AAPL.O)股价相比更是糟糕。

不过鲍尔墨坚守职位的愿望从未有过丝毫动摇，老友比尔盖兹也一向对他也公开支持。他们在微软的持股分别为不到4%和4.8%。

微软董事会首度公开表示不满的迹象是在2010年，根据监管文件显示鲍尔墨的奖金明显被砍了很多，因微软Kin手机销售失利，此外微软也未能追上苹果的iPad脚步。

根据熟知内情的消息人士说，虽然不是直接相关，但也就是大约那个时候，董事会开始考虑如何处理接班的问题。鲍尔墨和董事会开始面试公司内外的合适人选。

内部消息人士表示，大约在18个月到两年之前，鲍尔墨开始认真考虑继任计划。

之后的时间没有给鲍尔墨带来荣耀，推出的Windows 8不温不火，平板电脑Surface令人失望，而且还因忘记给Windows用户提供浏览器选择权而遭受欧洲监管机构7.31亿美元的罚款。

该消息人士称，两到三个月前，鲍尔墨开始认真考虑退休事宜，并认为“是启动退休程序的时间了。”而在不久之前，ValueAct购买了微软价值20亿美元的股票。

微软7月业绩表现惨淡，也未给人产生情况会迅速得到改善的希望，或许促使鲍尔墨做出了离职决定。鲍尔墨周五表示，他是在几天之前做出的决定，并于周三告知董事会。尚不清楚董事会是否有敦促鲍尔墨离职。

鲍尔墨的即将离职，给继任者留下了一个困难、或许是不可能做出的选择--是冒着转型风险推动这个庞大孤立的巨头进入移动领域，还是守住一块以个人电脑为核心的盈利业务。

“我不确定是否有人‘更胜任’鲍尔墨的工作。这是一份非常困难的工作，也许很棘手，”Windows前高管兼西雅图风险投资企业Ignition Partners的共同创办人Brad Silverberg称，“也许这份工作的职责要求改变，而且这是未来将出现更大变化的前兆。”(完)

(编译 隋芬/郑茵/李婷仪/王翔琼; 审校 李春喜)

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