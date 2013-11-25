微软收购诺基亚手机业务将获欧盟放行--消息

路透布鲁塞尔11月22日 -两位知情人士周五表示，微软(MSFT.O)以54亿欧元(73亿美元)收购诺基亚NOK1V.HE手机业务的交易，即将获得欧盟监管机构的无条件批准。

这宗9月宣布的交易并包括一项为期10年的诺基亚专利授权协议，凸显微软大力进军竞争激烈的消费者设备市场的攻势。

“欧盟执委会预计将无条件批准这宗交易，”一名消息人士称。

掌管欧盟竞争力的监管机构之前订定12月4日为做出决议的最后期限。执委会竞争政策发言人AntoineColombani拒绝对消息置评。微软也不愿评论。诺基亚未立即回覆要求评论的电邮。

俄罗斯、印度、土耳其和以色列监管机构已批准这桩交易。本周稍早诺基亚的股东也已同意出售。(完)

(编译 张若琪 审校 王兴亚)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。