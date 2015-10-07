微软发布首款笔记本电脑及升级产品 运行Windows 10系统

路透10月6日 - 微软(Microsoft)(MSFT.O)周二发布首款笔记本电脑，同时发布Lumia系列智能手机，新款Surface Pro平板电脑，并升级可穿戴健康检测设备Microsoft Band，这些产品均搭载其最新操作系统Windows 10。

微软对于7月发布的Windows 10寄予厚望，希望籍此夺得平板电脑和智能手机市场更大的份额。目前这块市场被苹果APPL.O和韩国三星电子(005930.KS)统治。

微软称，其Surface Book笔记本电脑起价1,499美元，运行速度是MacBook Pro的两倍；该款笔记本电脑将于10月26日起售，周三开始接受预定。

这款笔记本电脑配备13.5英寸屏幕，分辨率为每英寸267像素，而且配有玻璃触控板。

微软称现在有1.1亿台设备使用Windows 10系统。该公司股价周二收盘上涨0.25%，报46.75美元。

该公司在纽约一个活动上发布了三款手机。Lumia 950和950XL起价分别为549和649美元，11月起售；Lumia 550将在12月起售，售价139美元。

新款Surface Pro 4平板电脑比Surface Pro 3屏幕更大，但更轻薄，定价899美元，10月26日起售，周三开始接受预订。

用于监控健康和运动状况的Microsoft Band 2将定价249美元，10月30日起售。

“发布会圆满结束，显示出微软在消费电子方面取得实质性进步。现在的问题是消费者是否会购买，”FBR Capital Markets分析师Daniel Ives称。

“从演示及与微软团队的谈话能清楚看出，该公司认为Windows 10能助力微软在智能手机领域更进一步，”Ives称。(完)