微软推出iPad版Office 暗示未来发展方向将不同以往

路透旧金山3月27日 - 微软(MSFT.O)新执行长纳德拉(SatyaNadella)在一场精心安排的发布会上，终于推出了面向苹果(AAPL.O)iPad的Office软件。此举表明他与前任在策略上的不同，同时暗示他将把移动应用作为公司的优先方向。

微软高管在周四的记者会上展示了为iPad设计的新版“触控优先(touch-first)”式Office软件，可以作为免费应用下载，但仅支持阅读，如果要创建或修改文档，则需要订阅。

值得注意的是，他们没有展示任何基于Windows设备的软件，表明公司正在渐渐远离前执行长鲍尔墨以这种个人电脑操作系统以及自身硬件为重点的发展策略。

“这些软件的缺席有很深的含义，”FBR Capital Markets分析师DanielIves说。“纳德拉非常看重云技术；他将要集中力量发展那些做得不错的东西，以及代表未来方向的东西。迄今为止Windows8未能激发人们的太大兴趣。”

这是纳德拉52天前上任后首次公开亮相。这位46岁的计算机科学家身着黑色POLO衫和深色牛仔裤，讲话带着极客(geek)式幽默，还引用了艾略特(T.S. Eliot)的诗句，不同于前任鲍尔墨干劲十足的风格。他很少提及Windows，暗示着深层次的战略变化。

纳德拉并未表示微软何时为Windows8推出“触控优先”版本的Office软件。他承认Windows操作软件已经在移动时代掉队。

“Windows战略，没有变化，不过我们希望被看作创新型公司，在某些领域正在迎头赶上，”纳德拉在讲话后的问答环节向记者表示，这进一步显示了该公司新的开放态度。

“如果你看看Windows的情况，就会发现我们在某些方面领先，在某些方面已经落后。我们从这一现实出发，”他称，“我们需要成为挑战者，并能够证明我们有能力在这些新领域做好。”

除了Windows设备缺席之外，鲍尔墨非常重视的Surface也没在活动展厅中出现。展示产品还包括三星和宏基的安卓平板电脑，以及iPad。在与记者交谈时，纳德拉根本没有提到销售成绩糟糕的Surface平板电脑。

**千呼万唤**

Office应用可从苹果的应用商店免费下载，但要建立新的文件，使用者必须要订阅微软的云端服务Office 365。

微软Office 365 HomePremium针对家庭消费者，每年费用100美元。企业用户每年费用自60美元起，根据选用的功能而有所不同。

“我们很高兴Office开始支持iPad了，加入现有超过50万个专为iPad设计的应用行列，”苹果公司发言人士TrudyMiller称。

消息人士指出，适用于iPad的Office版本早已完成多年，但微软一直不愿推出，担心会影响其个人电脑操作系统。消息人士不愿具名，因未被授权向媒体发表评论。

微软致力开发能够挑战苹果的触控操作系统，结果却很糟糕，除了其Surface平板电脑销售疲弱，第三方硬体制造商对于生产采用Windows 8的平板电脑也兴趣缺缺。

纳德拉愿意摆脱Windows传统的姿态，刺激微软股价升到了40美元以上，是2000年网路泡沫以来未见的水准。

尽管微软年度获利仍达数以十亿美元计，但华尔街对于这家在行动科技产业中可能逐渐落伍的企业仍持审慎乐观的看法。

分析师预估，微软每年从iPad版Office取得的营收约在8.4-67亿美元。(完)

(编译 郑茵/朱晓军/王冠中; 审校 张涛)

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