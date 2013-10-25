微软季度业绩远超预期 商业软件销售强劲

路透西雅图10月24日 - 全球最大的软件企业--微软(MSFT.O)周四发布的季度获利与营收高于华尔街预估，得益于面向企业销售Office与服务器软件的势头强劲。良好业绩推动公司股价在盘后交易中大涨6%。

今日稍早，亚马逊(AMZN.O)也公布了好于市场预估的营收。二者的强劲表现让投资者感到意外。

科技行业已经被证明是在经济形势不确定的情况下，表现最具韧性的行业之一，有84%的科技企业发布的最新一季获利高于分析师的预期。

分析师原先调降了对微软在过去三个月的获利估值，因该公司即将退休的执行长鲍尔墨发起雄心勃勃的重组行动，公司高价收购诺基亚NOK1V.HE手机业务，甚至核心的个人电脑市场逐渐萎缩，都令他们感到担心。

“该财报将让市场感到惊喜，尤其是考虑到较弱的期望和上季财报黯淡，”基金公司HighMark Capital的投资组合经理Todd Lowenstein表示。

“营收与获利明显优于预期，将增强市场信心，更加相信重组正在使其走上正确方向。”

微软对于寻找鲍尔墨继任人选的事情只字未提。鲍尔墨8月宣布计划12个月内退休。

在改造成“设备与服务”公司之后，微软现在按两大部门来报告业绩，一个覆盖设备与消费业务，另一个则是商业业务。

第一季商业部门表现较为强劲，营收增长10%，主要来自向企业销售Office与服务器软件。消费与硬件部门的营收增长4%，Windows系统的营收再度表现不佳，因个人电脑销量继续下滑。

据行业研究机构Gartner，上季度个人电脑出货下降8.6%，证实了市场在向平板电脑转换的全球趋势。这一趋势利好苹果(AAPL.O)和谷歌(GOOG.O)，但损及传统个人电脑行业的坚定支持者微软和英特尔(INTC.O)。

过去18个月个人电脑销量一直在下滑，不过微软财务长Amy Hood周四称出现了“企稳迹象”。

Hood预计，公司第二季硬件营收增长35-45%，反映新款SURFACE平板电脑和XBOX ONE的影响；第二季商业许可营收料介于107-109亿美元，与第一季的势头相近。

微软第一财季获利增长17%至52亿美元，每股盈余(EPS)为0.62美元；上年同期分别为45亿美元和0.53美元。

EPS高于汤森路透I/B/E/S访问分析师平均预估的0.54美元，尽管分析师之前曾小幅下调了对过去三个月的业绩预估。

营收增长16%至185亿美元，受助于Office软件营收的上升。分析师此前的平均预估为178亿美元。

微软股价盘后上涨至35.65美元，常规交易时段在Nasdaq市场收报33.72美元。(完)

(编译/审校 徐文焰/张涛/侯向明)

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