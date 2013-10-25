微软季度业绩远超预期 商业软件销售强劲

《特写》探访中国雄安新区：喧嚣渐退后的期待
路透北京4月7日 - 在短暂经历被全国炒房客疯狂追捧和政府强力打压后，刚被列为中国雄安新区河北三县的街市渐渐回归往日宁静，被贴上封条、卸下招牌的各大房屋中介和售楼中心门前已不见人口攒动，本地人经过甚至不会放缓脚步看一眼。
路透西雅图10月24日 - 全球最大的软件企业--微软(MSFT.O)周四发布的季度获利与营收高于华尔街预估，得益于面向企业销售Office与服务器软件的势头强劲。良好业绩推动公司股价在盘后交易中大涨6%。
今日稍早，亚马逊(AMZN.O)也公布了好于市场预估的营收。二者的强劲表现让投资者感到意外。
科技行业已经被证明是在经济形势不确定的情况下，表现最具韧性的行业之一，有84%的科技企业发布的最新一季获利高于分析师的预期。
分析师原先调降了对微软在过去三个月的获利估值，因该公司即将退休的执行长鲍尔墨发起雄心勃勃的重组行动，公司高价收购诺基亚NOK1V.HE手机业务，甚至核心的个人电脑市场逐渐萎缩，都令他们感到担心。
“该财报将让市场感到惊喜，尤其是考虑到较弱的期望和上季财报黯淡，”基金公司HighMark Capital的投资组合经理Todd Lowenstein表示。
“营收与获利明显优于预期，将增强市场信心，更加相信重组正在使其走上正确方向。”
微软对于寻找鲍尔墨继任人选的事情只字未提。鲍尔墨8月宣布计划12个月内退休。
在改造成“设备与服务”公司之后，微软现在按两大部门来报告业绩，一个覆盖设备与消费业务，另一个则是商业业务。
第一季商业部门表现较为强劲，营收增长10%，主要来自向企业销售Office与服务器软件。消费与硬件部门的营收增长4%，Windows系统的营收再度表现不佳，因个人电脑销量继续下滑。
据行业研究机构Gartner，上季度个人电脑出货下降8.6%，证实了市场在向平板电脑转换的全球趋势。这一趋势利好苹果(AAPL.O)和谷歌(GOOG.O)，但损及传统个人电脑行业的坚定支持者微软和英特尔(INTC.O)。
过去18个月个人电脑销量一直在下滑，不过微软财务长Amy Hood周四称出现了“企稳迹象”。
Hood预计，公司第二季硬件营收增长35-45%，反映新款SURFACE平板电脑和XBOX ONE的影响；第二季商业许可营收料介于107-109亿美元，与第一季的势头相近。
微软第一财季获利增长17%至52亿美元，每股盈余(EPS)为0.62美元；上年同期分别为45亿美元和0.53美元。
EPS高于汤森路透I/B/E/S访问分析师平均预估的0.54美元，尽管分析师之前曾小幅下调了对过去三个月的业绩预估。
营收增长16%至185亿美元，受助于Office软件营收的上升。分析师此前的平均预估为178亿美元。
微软股价盘后上涨至35.65美元，常规交易时段在Nasdaq市场收报33.72美元。(完)
(编译/审校 徐文焰/张涛/侯向明)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月7日 - 在短暂经历被全国炒房客疯狂追捧和政府强力打压后，刚被列为中国雄安新区河北三县的街市渐渐回归往日宁静，被贴上封条、卸下招牌的各大房屋中介和售楼中心门前已不见人口攒动，本地人经过甚至不会放缓脚步看一眼。
路透上海4月7日 - 今年一季度离岸人民币债券（包含存单CD）净供给量依旧为负，且市场仍担忧人民币贬值，需求亦相对疲软；市场人士预计，今年离岸人民币债券发行量仍将小于到期量，且减少量主要来自债券类，形同鸡肋的市场何时再次迎来转机，关键看融资成本。
路透台北4月7日 - 市场本周最关注的莫过于美国总统特朗普上任以来，与中国国家主席习近平首度进行的面对面会谈，各界关注特朗普会否利用中美贸易关系，迫使北京采取更多行动牵制朝鲜，而市场面对贸易战可能爆发的担忧则如坐针毡。