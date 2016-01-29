微软季度营收和获利均超预期 因云产品需求增长

路透1月28日 - 美国微软(MSFT.O)公布季度营收和获利超出分析师预估，因其大力削减成本且市场对云产品和服务的需求增长。

由于传统软件(软体)业务增长放缓，微软在执行长纳德拉(Satya Nadella)的带领下将重点放在云服务和移动应用上。实际情况证明，云业务已成为这家软件业巨擘的一大亮点。

微软股价周四盘后交易中大涨5.3%。之前收盘涨1.63%至52.05美元。截至周四收盘，微软股价在过去12个月累计上涨26%以上，因投资者对其成长策略抱有信心。

来自微软愈发重要的“智能云”业务的营收增加5%，至63亿美元。

微软表示，该公司合并云计算业务有望实现94亿美元的年度营收，较上季估计的82亿美元增加15%。

“他们聚焦于云计算，”Norwest Ventures的风险投资人、密切关注微软的Matt Howard说。

但总营收下降10.1%至238亿美元，受累于美元强势，以及个人电脑(PC)市场疲弱导致Windows操作系统需求减少。经过调整后的营收降至256.9亿美元，不过高于分析师预期。

包括Windows操作系统的业务营收减少5%至127亿美元。

Windows操作系统业务营收与PC销售密切相关。根据研究公司国际数据资讯(IDC)，12月当季全球PC销量下降10.6%。

IDC表示，随着那些因等待Windows 10而推迟更新机器的公司开始更新换代，上述业务应该会在今年稍晚好转。微软去年发布了Windows 10。

微软超过一半的营收来自美国之外，因此很容易受汇率大幅波动的影响。

2015年第四季，美元兑一篮子主要货币较2014年同期上涨了11.7%。

该公司截至12月31日的第二财季净利降至50亿美元，合每股盈余(EPS) 62美分，上年同期分别为58.6亿美元和71美分。

当季剔除特殊项目的EPS为78美分。

据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预计该公司第二财季EPS为71美分，营收为252.6亿美元。(完)