微软获利下滑 Office软件新版推出前销售放缓

IEA月报称全球油市接近平衡 产油大国减产与富国需求下滑相抵消
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
* 第二季EPS为0.76美元,市场预估为0.75美元
* 营收增长3%,符合预估
* Office软件和Xbox销售下滑,Windows销售跳增
* 股价盘后下滑
路透西雅图1月24日 - 全球最大软件公司微软(MSFT.O)季度获利小幅下滑,Office软件在新版推出前销售放缓,抵消了其新视窗(Windows)8操作系统上市后稳健但平淡的开局影响,并导致股价下跌2%.
此次公布的业绩与20世纪90年代相比有了明显的变化,当时微软是计算领域无可争议的王者,新款Windows操作系统的上市将令市场为之一振,而且会推升股价.
此番景象一去不返,目前微软在移动计算时代的竞争中输给了苹果(AAPL.O)和谷歌(GOOG.O).
浏览历次微软推出Windows操作系统后的股价表现,请点选:(link.reuters.com/jad55t).
微软会计年度第二季获利降至64亿美元,或每股盈利(EPS)0.76美元,上年同期分别为净利66亿美元或每股盈利0.78美元.
根据汤森路透I/B/E/S,华尔街平均预估每股盈余0.75美元.
微软周四表示,整体营收成长3%至215亿美元,和分析师预估一致.
"这是新产品推出前的停顿,是典型情况,"Edward Jones分析师Josh Olson表示.
在新软件升级优惠导致部分递延收入减少的情况下,Office营收减少了约10%至57亿美元.这是新软件推出前很常见的情况.新软件预计在未来几周推出.
Windows营收(包括去年10月Windows 8推出的一些递延收入在内),跳升24%至59亿美元,略高于分析师的平均预估.过去几个月分析师已经调降了预估.
微软称,Windows 8自10月底推出以来售出逾6,000万份许可授权.这样的面市销售成绩很普通,没能像苹果iPad那样成功捕获大众芳心.微软未公布其平板电脑Surface的详细销售状况.
"Windows 8在向投资者证明它将成为微软业务增长的关键点上,继续面临艰巨挑战,"FBR Capital Markets的分析师Daniel Ives说,"它还处在产品的'证明给我看'的重要周期中."
自10月26日发布Windows 8以来,微软股价下跌了2%,而同期Nasdaq综合股价指数为上涨5%.
微软股价在周四盘后交易中跌至27.06美元,之前在Nasdaq常规交易时段中收报27.63美元.(完)
(编译 兰秀娟/戴素萍/白云; 审校 张荻/程琳)
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