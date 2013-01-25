微软获利下滑 Office软件新版推出前销售放缓

* 第二季EPS为0.76美元,市场预估为0.75美元

* 营收增长3%,符合预估

* Office软件和Xbox销售下滑,Windows销售跳增

* 股价盘后下滑

路透西雅图1月24日 - 全球最大软件公司微软(MSFT.O)季度获利小幅下滑,Office软件在新版推出前销售放缓,抵消了其新视窗(Windows)8操作系统上市后稳健但平淡的开局影响,并导致股价下跌2%.

此次公布的业绩与20世纪90年代相比有了明显的变化,当时微软是计算领域无可争议的王者,新款Windows操作系统的上市将令市场为之一振,而且会推升股价.

此番景象一去不返,目前微软在移动计算时代的竞争中输给了苹果(AAPL.O)和谷歌(GOOG.O).

浏览历次微软推出Windows操作系统后的股价表现,请点选:(link.reuters.com/jad55t).

微软会计年度第二季获利降至64亿美元,或每股盈利(EPS)0.76美元,上年同期分别为净利66亿美元或每股盈利0.78美元.

根据汤森路透I/B/E/S,华尔街平均预估每股盈余0.75美元.

微软周四表示,整体营收成长3%至215亿美元,和分析师预估一致.

"这是新产品推出前的停顿,是典型情况,"Edward Jones分析师Josh Olson表示.

在新软件升级优惠导致部分递延收入减少的情况下,Office营收减少了约10%至57亿美元.这是新软件推出前很常见的情况.新软件预计在未来几周推出.

Windows营收(包括去年10月Windows 8推出的一些递延收入在内),跳升24%至59亿美元,略高于分析师的平均预估.过去几个月分析师已经调降了预估.

微软称,Windows 8自10月底推出以来售出逾6,000万份许可授权.这样的面市销售成绩很普通,没能像苹果iPad那样成功捕获大众芳心.微软未公布其平板电脑Surface的详细销售状况.

"Windows 8在向投资者证明它将成为微软业务增长的关键点上,继续面临艰巨挑战,"FBR Capital Markets的分析师Daniel Ives说,"它还处在产品的'证明给我看'的重要周期中."

自10月26日发布Windows 8以来,微软股价下跌了2%,而同期Nasdaq综合股价指数为上涨5%.

微软股价在周四盘后交易中跌至27.06美元,之前在Nasdaq常规交易时段中收报27.63美元.(完)

(编译 兰秀娟/戴素萍/白云; 审校 张荻/程琳)

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