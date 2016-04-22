微软季度盈利不及预期 股价盘后下挫4%（更新版）

达沃斯论坛：汇丰和瑞银拟从伦敦各转走一千岗位 应对退欧冲击
路透达沃斯1月18日 - 欧洲两家大型银行周三警告称，可能各自将约1,000个工作岗位从伦敦移走，为英国退出欧盟可能造成的破坏做准备。
（新增细节）
路透4月21日 - 微软(MSFT.O)公布的季度营收和获利逊于分析师预期，显示其表现抢眼的云计算业务未能弥补核心个人电脑(PC)市场的疲弱态势。公布业绩后，微软股价在盘后下挫4%。
两个部门的营业利润减少，其中Azure云计算服务和传统服务器软件在内的智能云计算部门营业利润跌幅居前。
尽管Azure云计算服务业务营收增长逾一倍，但智能云计算部门营业利润减少14%。该部门营收增加3%。
微软表示，个人电脑市场持续疲软，阻碍了公司一些产品一次性付款使用许可的需求。
Synovus Trust投资组合经理Dan Morgan谈到微软智能云计算部门营收时表示，“我们本来希望有7-9%的增长...我们试图验证微软确实转为云计算公司，不再依赖台式电脑业务。”
微软营收从217.3亿美元降至205.3亿美元。
在截至3月31日的会计年度第三季中，微软净利降至37.6亿美元或每股盈利0.47美元，上年同期分别为49.9亿美元或0.61美元。
公司称净利下降的部分原因是税率高于预期。
净调整营收为220.8亿美元，据汤森路透I/B/E/S，分析师预期为220.9亿美元。
扣除一次性项目，微软每股盈余0.62美元。分析师平均预计每股盈余0.64美元。微软的“智能云”业务季度营收增加3.3%，至61亿美元。“智能云”包括Azure云基建和服务业务，以及诸如伺服器软件等产品。
公司执行长纳德拉在2014年初上任后，将公司业务重心放在云业务，实施“移动优先，云端至上”的策略。
不计入汇率因素，视窗操作系统原厂委托代工(OEM)营收下跌2%。
根据研究公司国际数据资讯(IDC)提供的数据，第一季全球个人电脑出货量下跌11.5%。(完)
(编译 杜明霞/王丽鑫；审校 白云/徐文焰)
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