焦点：微软股价触及纪录高位 季度财报亮眼得益于云业务远超预期

路透10月20日 - 美国科技巨擘微软(Microsoft)(MSFT.O)周四公布经调整后季度营收和利润超过预期，得益于云业务的营收激增。受此消息推动，微软股价升至纪录高位。

这一消息突显出，微软的成长模式正在由长期依赖软件程序和其它硬件转向以云服务来带动。这一转变激动人心，但仍处在初期阶段。

微软股价在盘后交易中上扬6.1%至60.73美元，市值激增逾270亿美元。

微软宣布，公司最重要的云产品--Azure营收增长116%。Azure是一个可供企业管理各自网站、应用程序以及数据的云平台。

“他们有巨大的空间来展示成长，”Global Equities Research常务董事Trip Chowdhry表示，并称云服务市场几乎将会完全被微软和亚马逊(AMZN.O)所控制。

云服务方面的初期投资，加上可以适应不同层面的机器学习和应用软件，让微软等大型公司遥遥领先于较小的对手，并加剧较为传统软件公司的衰退。

“微软在混合云领域地位独特...因为凭借Azure，他们的涵盖范围可以从数据中心开始，一直到公共云服务，”Cross Research的Shannon Cross称。

微软“智能云(Intelligent Cloud)”业务营收增长8.3%至63.8亿美元。据市场调研公司FactSet StreetAccount，分析师的平均预估是62.7亿美元。

由于微软的传统软件业务增长放缓，执行长纳德拉已将业务侧重点放在云服务和移动应用。在他的主导之下，微软在6月同意以262亿美元收购专业社群网站领英(LinkedIn Corp)LNKD.N，成为微软史上最大手笔的并购。

然而，云业务的亮眼表现遮掩了其他部门营收下滑的情况。

根据研究公司IDC数据，至9月30日为止的季度，全球个人电脑(PC)出货量下滑3.9%，但此降幅远小于之前所预估的7.1%。

包括Windows软件和陷入困境的移动业务在内的部门营收下降1.8%，至92.9亿美元。

Moor Insights & Strategy分析师Patrick Moorhead说，“Windows的数字必须在某个时点开始显现增长，但由于市况下滑，所以很难有所期待。”

微软季度净利较上年同期减少4%至46.9亿美元。

包括来自Windows 10的递延收入在内，微软每股获利(EPS)为0.76美元，优于汤森路透I/B/E/S受访分析师平均预估的0.68美元。

经调整后营收为223.3亿美元，高于217.1亿美元的分析师平均预估。(完)