焦点：微软季度营收优于预期 受云计算业务提振

路透7月19日 - 微软(MSFT.O)商业云计算业务快速增长，提振季度营收超过华尔街预期，微软股价因此在盘后交易中劲扬逾4%。

新兴并有良好成长势头的云计算业务是微软执行长纳德拉(Satya Nadella)着眼的重点优先业务之一。

在基于个人电脑的传统Windows业务陷入停滞的情况下，纳德拉将公司业务重点调整到云计算和移动领域。

“只有两家公司能为企业计算领域定调：微软Azure和亚马逊AWS，”Global Equities Research的董事总经理Trip Chowdhry说，他指的是亚马逊(AMZN.O)的网站服务部门。

“在整个企业计算领域，只有两个开创者，这个领域至少会在未来两、三年内保持超过80%的同比增速。”

微软“智能云”业务营收增长7%至67亿美元；该项业务包括Azure云平台和服务器软件。

用户可在Azure平台部署自己的网站、应用或数据。该业务成长了102%，但微软并未提供实际营收数据。

云相关业务的全年推估营收(run rate)为121亿美元，远高于一年前的逾80亿美元。微软是用季度最后一个月的云业务营收乘以12，计算得出全年推估营收的。

尽管营收大幅上升，但微软仍难以提高资本密集型云业务的获利。该公司表示，当季智能云业务的营业利润下降17%至21.9亿美元。

微软表示，这主要是因为研发、销售和营销成本上升。该公司在进行投资和收购，以“增强云销售能力和创新”。

总体而言，微软截至6月30日第四财季营收经一次性特殊项目调整后为226亿美元，较上年同期增长了2%，也超过华尔街分析师平均预估的221亿美元。

微软公布，在截至6月30日的会计年度第四季中，净利为31亿美元或每股盈利0.39美元，上年同期分别为净亏损32亿美元或每股净亏损0.40美元。上年同期，微软提列了75亿美元与收购诺基亚手机业务相关的费用。

不计一次性项目，微软季度每股盈余为0.69美元，超过分析师平均预测的0.58美元。

Sanford Bernstein分析师Mark Moerdler称，微软将Microsoft Office软件客户向订购云服务转变最终取得进展。当季Office消费者产品和云服务增长19%，Office 365用户增至2,310万。

纳德拉将微软的未来寄托在移动和云服务上。

到目前为止，他的计划一直得到投资者的好评。自他的前任鲍尔墨在2013年8月宣布计划退休以来，微软股价上涨64%。同期标准普尔500指数上涨31%。

在周二盘后交易中，微软股价涨4.35%至55.40美元。(完)