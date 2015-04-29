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国际财经 | 2015年 4月 30日 星期四 07:29 BJT

微软计划2018财年云计算业务营收达到200亿美元--CEO

路透旧金山4月29日 - 全球最大的软件公司--美国微软(MSFT.O)执行长(CEO)纳德拉(Satya Nadella)周三表示，公司的目标是到2018财年底云计算业务年度营收达到200亿美元，预示在三年内该业务营收增加两倍。

微软是云计算业务的领军企业之一。

微软上周称，年度商业云业务营收总额为63亿美元。

微软在云计算方面的主要竞争对手亚马逊(AMZN.O)上周公布，云计算服务(Amazon Web Services)第一季录得15.7亿美元营收，亦合每年63亿美元。(完)

(编译 杜明霞；审校 张荻)

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