微软计划2018财年云计算业务营收达到200亿美元--CEO

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透旧金山4月29日 - 全球最大的软件公司--美国微软(MSFT.O)执行长(CEO)纳德拉(Satya Nadella)周三表示，公司的目标是到2018财年底云计算业务年度营收达到200亿美元，预示在三年内该业务营收增加两倍。
微软是云计算业务的领军企业之一。
微软上周称，年度商业云业务营收总额为63亿美元。
微软在云计算方面的主要竞争对手亚马逊(AMZN.O)上周公布，云计算服务(Amazon Web Services)第一季录得15.7亿美元营收，亦合每年63亿美元。(完)
(编译 杜明霞；审校 张荻)
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路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)
路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。