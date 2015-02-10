微软称与三星电子的专利合约纷争已达成和解 但条款保密

三星电子不会在世界移动通信大会上发布盖乐世S8--高管
路透首尔1月23日 - 科技巨头三星电子周一表示，不会在今年世界移动通信大会(MWC)展台上发布盖乐世S8智能手机，意味着这款旗舰手机今年推出的时间点可能晚于2016年同期。
路透2月9日 - 微软(MSFT.O)周一在一声明稿中称，与三星电子(005930.KS)的专利合约纷争已经终结，但和解条款保密。
微软去年向纽约一联邦法庭控告三星电子违反合作协议，称在微软于2013年9月宣布有意并购诺基亚手机业务之后，三星最初拒绝支付专利费用。(完)
(编译 李婷仪 审校 张涛)
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路透首尔1月23日 - 科技巨头三星电子周一表示，不会在今年世界移动通信大会(MWC)展台上发布盖乐世S8智能手机，意味着这款旗舰手机今年推出的时间点可能晚于2016年同期。
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)