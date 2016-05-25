微软将精简智能手机业务 计划裁撤1,850个职位

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透赫尔辛基5月25日 - 微软(MSFT.O)周三表示，将会缩减智能手机业务，裁撤1,850个职位，其中多数位于芬兰，并将对该业务减记9.5亿美元。
微软是在2014年收购诺基亚(NOKIA.HE)的手机部门而进入手机事业，该公司称将“精简”智能手机业务，并关闭位于芬兰Tampere的研发中心。
微软指出，将会持续开发Windows 10 Mobile平台，并将支持Lumia品牌智能手机，但拒绝表明是否会开发新的手机。
“我们电话业务重点正放在差异化的部分，”微软执行长纳德拉(Satya Nadella)在一份声明稿中指出。
“我们将在各种设备及横跨各种移动平台的云端服务持续创新。”
本月稍早，微软以3.5亿美元出售旗下入门级功能手机资产。
微软当初是以约72亿美元收购一度在手机市场呼风唤雨的诺基亚手机部门，但未能让该业务咸鱼翻身，在去年宣布75亿美元的减记，并裁撤7,800个职位。(完)
(编译 张明钧; 审校 孙茉莉)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。