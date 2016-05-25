微软将精简智能手机业务 计划裁撤1,850个职位

路透赫尔辛基5月25日 - 微软(MSFT.O)周三表示，将会缩减智能手机业务，裁撤1,850个职位，其中多数位于芬兰，并将对该业务减记9.5亿美元。

微软是在2014年收购诺基亚(NOKIA.HE)的手机部门而进入手机事业，该公司称将“精简”智能手机业务，并关闭位于芬兰Tampere的研发中心。

微软指出，将会持续开发Windows 10 Mobile平台，并将支持Lumia品牌智能手机，但拒绝表明是否会开发新的手机。

“我们电话业务重点正放在差异化的部分，”微软执行长纳德拉(Satya Nadella)在一份声明稿中指出。

“我们将在各种设备及横跨各种移动平台的云端服务持续创新。”

本月稍早，微软以3.5亿美元出售旗下入门级功能手机资产。

微软当初是以约72亿美元收购一度在手机市场呼风唤雨的诺基亚手机部门，但未能让该业务咸鱼翻身，在去年宣布75亿美元的减记，并裁撤7,800个职位。(完)