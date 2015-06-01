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国际财经 | 2015年 6月 2日 星期二 07:33 BJT

微软宣布将在7月29日发布Windows 10操作系统

路透6月1日 - 全球最大的软件公司微软(MSFT.O)周一宣布，将于7月29日发布Windows 10操作系统，并为大多数最近版本的Windows系统用户提供免费升级服务。

微软股价周五收报46.86美元，周一盘初上扬0.19%，报46.95美元 。(完)

(编译 王洋; 审校 母红)

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