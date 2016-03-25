微软告知雅虎潜在买家 可能出资支持竞购--报道

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透3月24日 - 科技新闻网站Recode周四报道，微软(MSFT.O)高管正在与那些考虑竞购雅虎(YHOO.O)资产的股权公司进行磋商，并称微软可能愿意对他们的竞购努力提供“大力融资支持”。
Recode引述未具名消息人士报道，微软迄今未向任何投资者作出承诺，目前任何讨论都是试探性的。
报道称，微软的行动旨在确保与雅虎的买家建立起良好关系。
雅虎搁置剥离对中国电商巨头阿里巴巴集团(BABA.N)持股的计划后，在2月启动旗下核心业务拍卖进程。
Recode称，微软的合作和并购策略主管Peggy Johnson也在就融资事宜接洽雅虎潜在买家。
微软曾在2008年对雅虎发起敌意收购。报道称，微软无意再次竞购，但其他买家有兴趣。
雅虎和微软均拒绝置评。(完)
(编译 王兴亚；审校 白云)
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