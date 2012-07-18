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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 18日 星期三 11:48 BJT

林书豪转会传闻拉低MSG股票

由於纽约尼克斯至今尚未决定是否匹配火箭为林书豪开出的价码，球队东家麦迪逊广场花园股份有限公司周一股票应声下挫3%。分析师称，除了可能失去“林来疯”之外，刚加盟球队的基德涉嫌醉酒驾车一事，也对MSG股票造成了打击。尼克斯将在美国当地时间周二晚之前决定是否留下林书豪。

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