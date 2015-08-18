摩托罗拉解决方案拟购英通信公司 交易规模可能达10亿英镑

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透8月18日 - 彭博援引知情人士报导称，摩托罗拉解决方案(MSI.N)正与英国电信公司Airwave Solutions Ltd进行深入磋商，拟收购后者以充实其软件和服务业务。
彭博援引其中一位消息人士报导称，此项交易的价值可能约为10亿英镑(15.7亿美元)。Airwave Solutions目前由麦格理集团(MQG.AX)所有。
摩托罗拉解决方案的发言人表示，公司不对任何臆测和传言置评。
记者未能立即联络到Airwave Solutions的相关人士对此发表评论。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。