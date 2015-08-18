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国际财经 | 2015年 8月 19日 星期三 07:19 BJT

摩托罗拉解决方案拟购英通信公司 交易规模可能达10亿英镑

路透8月18日 - 彭博援引知情人士报导称，摩托罗拉解决方案(MSI.N)正与英国电信公司Airwave Solutions Ltd进行深入磋商，拟收购后者以充实其软件和服务业务。

彭博援引其中一位消息人士报导称，此项交易的价值可能约为10亿英镑(15.7亿美元)。Airwave Solutions目前由麦格理集团(MQG.AX)所有。

摩托罗拉解决方案的发言人表示，公司不对任何臆测和传言置评。

记者未能立即联络到Airwave Solutions的相关人士对此发表评论。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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