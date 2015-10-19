焦点：摩根士丹利第三季获利骤降逾40% 股价大跌近7%

路透10月19日 - 美国华尔街银行--摩根士丹利(MS.N)公布的第三季获利降幅远大于市场预期，且短时间内盈利改善的希望渺茫，美国大银行第三季业绩期惨淡收场。

摩根士丹利的获利连续第二季下降，因为美国升息时点的不确定性，以及对中国经济放缓的担忧，促使投资者纷纷逃离债市、汇市及大宗商品市场。

该公司股票在周一上午的交易中一度急跌6.9%，是自2012年11月以来最大的单日百分比跌幅，公司市值缩水约46亿美元。

尽管摩根士丹利首席财务官Jonathan Pruzan称全球市场已经出现温和反弹，但对第四季业绩的展望仍十分黯淡。

“第四季至今，一些可能驱动客户活动的关键因素好坏不一，”Pruzan在与分析师召开的电话会议中称，“美国联邦储备理事会(FED/美联储)、中国、商品市场和全球增长等造成近期不确定的因素仍没有减弱。”

摩根士丹利称，在截至9月30日的第三季，固定收益证券和商品(FIC)业务营收经调整后下降42%，至5.83亿美元，归属于股东的净利润下滑42.4%。

对Ted Pick来说，固定收益证券和商品业务营收下降，表明前方的道路崎岖不平。Ted Pick之前为摩根士丹利全球证券负责人，最近刚被提升为整个销售和交易业务的主管。

摩根士丹利是最后一家公布第三季业绩的美国大型银行，此前该行竞争对手高盛(GS.N)、花旗集团(C.N)、美国银行B.ACN和摩根大通(JPM.N)等均公布第三季交易业务业绩低迷，许多大银行正试图减少对交易业务的依赖。

高盛的获利也锐减38%，因公债、外汇和商品交易营收减少三分之一，至14.6亿美元，但该行称将继续保持交易业务的规模。

**获利和营收低于预期**

第三季适用于普通股股东的获利下降至9.39亿美元或每股0.48美元，上年同期为盈利16.3亿美元或每股0.83美元。经法律相关拨备和债务估值调整后，每股盈余为0.42美元。

据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预期摩根士丹利第三季每股盈余0.62美元。不计会计调整的净营收为73.3亿美元，低于分析师平均预期的85.4亿美元。

“我们不认为第三季业绩会给摩根斯坦利的安全性和财务稳健性带来负面影响，看上去人们会很快忘记此份财报，”Oppenheimer的分析师Chris Kotowski称。

重要性越来越高的财富管理业务营收下降3.5%至36.4亿美元，但在公司总营收中的占比从上年同期的42.4%攀升至46.9%。

财富管理业务的税前利润率也从22%上升到23%，在公司首席执行长戈尔曼设定的年底达到22-25%的目标范围内。

摩根士丹利自金融危机以来一直专注于发展财富管理业务，收缩债券交易等波动较大的业务，以释放一些被占用的资金。

**亚洲业务亏损**

摩根士丹利的投资管理业务营收减少59%，反映出该公司在亚洲的私人股本业务亏损。

资产管理、替代投资和商业银行等规模较小的业务是摩根斯坦利试图再次重点发展的业务之一。

其传统优势业务--投行业务营收下降15.3%至13.1亿美元，即便并购市场强劲。汤森路透数据显示，摩根士丹利今年前九个月的并购咨询业务规模位列全球第二，仅次于高盛。

证券承销业务营收减少46%，至2.5亿美元，反映出市场震荡令许多公司暂缓了上市计划。根据汤森路透数据，截至10月9日，美国今年首次公开发行股票(IPO)活动比去年同期减少了42%。

摩根士丹利称，第三季员工薪酬支出减少了18.4%，至2010年第二季以来最低。

交易营收疲软，可能意味着今年华尔街银行家和交易员的奖金收入将会减少。(完)