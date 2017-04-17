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货币新闻 | 2017年 4月 17日 星期一 21:35 BJT

美国热股：M&T Bank第一季每股盈余好于预期，盘初上扬近2%

路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。

该公司股价盘初上扬1.87%，报150.70美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
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