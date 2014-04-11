有投资者拟购Mt. Gox交易所 出价一比特币

巴菲特旗下房地产经纪商与中国居外网达成营销协议
路透4月17日 - 美国投资大亨巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)掌管的一家房地产经纪商周一宣布，与中国最大的国际房地产网站居外网达成销售协议，希望能吸引到有意在美国置业的中国富裕人群。
路透4月11日 -华尔街日报引述消息人士报导，一组投资者想以一比特币（大约400美元）买下已宣告破产的比特币交易所Mt. Gox。
该报称，这组投资者主张这个近乎零的价码有理，因为关于Mt.Gox的比特币消失案“讯息真空”，使他们很难对消失的虚拟货币给出价码。
这组人马包括童星出身的企业家Brock Pierce、以及创业投资家William Quigley和Matthew Roszak。
报导说，他们希望重振Mt. Gox，并把50%的交易费收入用于逐步偿还先前蒙受损失的客户以及其他债权人。
该报说，Mt. Gox的债权人可选择从找回的200,000个比特币按比例获得偿还，或者是选择接受新交易所的等额股权。
华尔街日报称，这项收购必须获得日本破产法庭的批准，然而这个接近零的收购价料将是一大阻碍。(完)
(编译 李婷仪 审校 王冠中)
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