Mt. Gox称正与日本警方配合调查比特币失踪案

路透东京3月26日 - 已宣告破产的比特币交易所Mt.Gox周三说，正在配合警方调查市值约4.90亿美元的比特币失踪案。这是其首度证实有刑事调查。

Mt.Gox在其网站以简短声明表示，已向东京警视厅提交纪录及文件，此为其民事再生申请的一部分。警方发言人不愿置评，并表示没有计划做任何宣布。

Mt.Gox在2月28日于东京提出破产保护，称有750,000个属于客户的比特币、100,000个其自有的比特币遭黑客(骇客)窃走。Mt. Gox还说其在日本银行帐户有2,800万美元“失踪”。

目前尚不清楚警方是否在调查这些消失的钱。Mt.Gox债权人服务代表对路透说，该交易所在两天前就和警方合作。目前尚未能立即取得Mt. Gox律师对此置评。

法院指派的管理人周五之前将报告其对Mt. Gox长达一个月的检查，并决定Mt.Gox是否可进行再生程序或者应该被清算。(完)

(编译 李婷仪 审校 张明钧)

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