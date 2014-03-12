美联邦法官冻结比特币交易平台Mt. Gox老板在美资产

美国第一季GDP增长环比年率或仅为0.2%--亚特兰大联储
路透纽约4月27日 - 美国亚特兰大联储GDP Now预测模型周四显示，美国第一季经济增长环比年率可能仅为0.2%，此前公布的3月耐久财订单和商品贸易收支初值数据不及预期。
路透3月11日 - 一位美国联邦法官周二暂时冻结了比特币交易平台Mt. Gox老板Mark Karpeles在美资产，并允许该平台的所谓受害人寻求证据。受害人指称该平台大规模诈骗。
比特币市场上个月遭遇打击，曾为全球最大比特币交易平台的Mt. Gox停止营业并随后申请破产。Mt.Gox称其可能因黑客攻击丢失了75万个比特币，价值数亿美元计。
芝加哥的Gary Feinerman法官发布了对Karpeles资产的冻结令。据代表Mt.Gox美国客户的律师Christopher Dore，这也适用于Mt. Gox在美附属公司以及日本母公司Tibanne。
该法官的命令不适用于东京的Mt. Gox KK，其在日本和美国申请破产保护后可以免于起诉。(完)
(编译 朱晓军；审校 张涛)
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