比特币交易平台Mt. Gox更新网站 允许客户确认余额

路透3月18日 - 比特币主要交易平台Mt.Gox上个月底申请破产保护后，周二更新网站，允许客户登入确认比特币帐户余额。

Mt. Gox网站三周前暂停使用，周二之前曾不时更新Mt. Gox的民事重建进展，也发布警告称，有些号称是发自Mt.Gox的垃圾邮件或钓鱼邮件在外流通。

Mt.Gox于2月28日在日本声请破产保护，并称可能已经遭骇客窃取85万个比特币--以目前价格换算约值5.2亿美元。Mt.Gox之后在美国也进行类似的破产保护程序。

一名发言人证实，Mt. Gox根据交易平台伺服器关闭前的最后可用资料，设置了登入机制。(完)

(编译 蔡美珍；审校 杜明霞)

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