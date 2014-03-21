交易平台Mt. Gox称在“被遗忘”钱包中发现20万个比特币

路透东京3月21日 - 比特币交易平台Mt.Gox周五表示，3月7日发现了20万个“被遗忘”的比特币。此前一周，该公司申请了破产保护，并称丢失价值约5亿美元的比特币，接近该公司全部持仓量。

Mt. Gox在网站上发出了上述声明。网络侦探此前注意到，在申请破产后，该交易平台上有同样数量的比特币流动。

该公司称这些比特币发现于一个老式在线钱包，此前以为其中已经没有比特币，但是在申请破产后对其再度进行了检查。

“2014年3月7日，MtGox Co.,Ltd.证实，2011年6月之前使用的一个老式钱包中约有20万比特币余额，”该声明称。

“本着安全目的，7日时储存于在线钱包的这20万个比特币，在14到15日移到了离线钱包中。这些比特币迁移操作，包括对这些比特币储存方式的变动，都已经通过律师呈报法庭和监管者。”(完)

(编译 朱晓军；审校 高琦)

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