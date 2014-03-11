比特币交易平台Mt. Gox在美国获破产保护 被指诈骗（更新版）

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路透3月10日 - 曾经是全球最大比特币交易平台的Mt.Gox周一获得美国破产保护，此举可暂时停止该公司在美国遭遇的法律行动。交易人士对该公司提起诉讼，称该其业务属于诈骗。

达拉斯的Harlin Hale法官向Mt. Gox提供了暂时破产保护。Mt. Gox于2月在日本申请破产保护。Mt.Gox的律师称，若不申请破产保护，将要为芝加哥联邦法院集体诉讼案、以及西雅图联邦法院违反合约案付出巨大代价。

Mt. Gox于2月在日本申请破产，之前称由于黑客攻击，可能已丢失客户的75万比特币。

芝加哥诉讼案的原告计划周二向联邦法官申请，冻结Mt. Gox在美国的服务器和其他电脑设备，并为该公司资产建立托管。Mt.Gox创始人Mark Karpeles将于本月稍晚在西雅图案件中作证。

集体诉讼的首席律师将该公司的破产指责为诡计。

“这个案件涉及大规模的诈骗，”集体诉讼律师之一的Steven Woodrow向Hale法官表示，“他们声称将把服务器和其他资产交由Karpeles托管，这难以令人信服。尊敬的法官，这就是让狐狸看守鸡舍。”

Mt.Gox在向达拉斯法院提交的文件中表示，迄今的深入调查显示，黑客攻击导致了比特币失窃，这是源自比特币算法的软件漏洞。(完)

(编译 朱晓军；审校 张荻)

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