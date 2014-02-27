专家警告Mt. Gox的比特币投资人或血本无归

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约2月27日（记者 Joseph Ax/Karen Freifeld） - 比特币交易平台Mt. Gox周二关闭，没有任何解释，如果你在那儿存有比特币，你能做些什么呢？可能做不了什么。

法律和监管专家称，如果Mt. Gox的客户存在那里的比特币确实被证明丢失了，他们收回资金的可能性很小。

他们可以发起诉讼，指控Mt. Gox失职或违反合同，但比特币几乎没有监管，也没有政府保证。

专注于互联网法律的马里兰大学教授James Grimmelmann指出，与美国银行账户不同，比特币存储没有政府支持的保险。

“在我看来，最难克服的概念障碍是：比特币是财产。如果你吸收公众资金并放到一个你宣称安全的地方，财产法适用于这样的法律纠纷。”

专注于金融监管业务的Riddell Williams律师事务所律师Daniel Friedberg认为，如果Mt. Gox没有资产，打官司要求赔偿的投资者们将得不到一分钱。

“现实情况是，即使你告赢了Mt. Gox，他们有能力还钱吗？”Friedberg说道。（完）