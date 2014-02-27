专家警告Mt. Gox的比特币投资人或血本无归

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约2月27日（记者 Joseph Ax/Karen Freifeld） - 比特币交易平台Mt. Gox周二关闭，没有任何解释，如果你在那儿存有比特币，你能做些什么呢？可能做不了什么。
法律和监管专家称，如果Mt. Gox的客户存在那里的比特币确实被证明丢失了，他们收回资金的可能性很小。
他们可以发起诉讼，指控Mt. Gox失职或违反合同，但比特币几乎没有监管，也没有政府保证。
专注于互联网法律的马里兰大学教授James Grimmelmann指出，与美国银行账户不同，比特币存储没有政府支持的保险。
“在我看来，最难克服的概念障碍是：比特币是财产。如果你吸收公众资金并放到一个你宣称安全的地方，财产法适用于这样的法律纠纷。”
专注于金融监管业务的Riddell Williams律师事务所律师Daniel Friedberg认为，如果Mt. Gox没有资产，打官司要求赔偿的投资者们将得不到一分钱。
“现实情况是，即使你告赢了Mt. Gox，他们有能力还钱吗？”Friedberg说道。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)