东方航空向波音购买50架B737飞机 计划于后年起交付

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海7月10日 - 中国三大航空公司之一的东方航空(600115.SS)(0670.HK)周五公告称，其与美国波音公司(BA.N)昨日签署协议，东航将向波音购买50架B737系列飞机，这批飞机计划于2017年至2019年分批交付。
公告指出，按公开的市场报价，50架B737系列飞机的基本价格合计约为45.55亿美元（折合约278.77亿元人民币），基本价格包括机身、发动机和选装设备。不过波音公司将给予东航较大幅度的价格优惠，因此，该等飞机的实际价格明显低于上述基本价格。
在协议生效后，东航先分期支付部分预付款，然后于每架飞机交付日再付清余款，东航拟通过业务营运、商业银行贷款及其他融资工具所得资金支付飞机款。东航预计2017年交付10架；2018年交付25架；2019年引进交付15架。
本次交易将扩大东航及全资子公司中联航机队的运载能力。不考虑东航可能基于市场环境和机龄而对机队作出的调整，以去年底东航可用吨公里（ATK）计算，本次购买飞机交易将使公司的运力增长约6.16%。
东方航空A股周四收报8.33元。（完）
(发稿 林琦；审校 黄凯)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。