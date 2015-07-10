东方航空向波音购买50架B737飞机 计划于后年起交付

路透上海7月10日 - 中国三大航空公司之一的东方航空(600115.SS)(0670.HK)周五公告称，其与美国波音公司(BA.N)昨日签署协议，东航将向波音购买50架B737系列飞机，这批飞机计划于2017年至2019年分批交付。

公告指出，按公开的市场报价，50架B737系列飞机的基本价格合计约为45.55亿美元（折合约278.77亿元人民币），基本价格包括机身、发动机和选装设备。不过波音公司将给予东航较大幅度的价格优惠，因此，该等飞机的实际价格明显低于上述基本价格。

在协议生效后，东航先分期支付部分预付款，然后于每架飞机交付日再付清余款，东航拟通过业务营运、商业银行贷款及其他融资工具所得资金支付飞机款。东航预计2017年交付10架；2018年交付25架；2019年引进交付15架。

本次交易将扩大东航及全资子公司中联航机队的运载能力。不考虑东航可能基于市场环境和机龄而对机队作出的调整，以去年底东航可用吨公里（ATK）计算，本次购买飞机交易将使公司的运力增长约6.16%。

东方航空A股周四收报8.33元。（完）

(发稿 林琦；审校 黄凯)

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