独家：曼联计划近日启动IPO路演

康达尔拟收购澳大利亚牛油果种植园资产 核心条款仍存分歧
路透上海3月1日 - 中国深圳市康达尔(集团)股份有限公司周二晚公告称，公司拟收购位于西澳大利亚的鳄梨（牛油果）种植园资产，不过交易双方在资产估值、资产购买价格调整机制等核心条款上仍存分歧，因此双方尚未签订资产收购的正式协议。
* 最早可能周五启动路演--消息
* 可能在8月13日当周进行定价--消息
路透纽约7月25日电---熟悉情况的消息人士周三透露,英超豪门曼彻斯特联队计划近几日对其3亿美元的美国首次公开发行(IPO)启动路演,本周稍早曾推迟.
消息人士表示,曼联最早可能在周五或下周初启动路演,但他们警告称市况可能导致进一步推迟.
消息人士称,如果按目前计划启动路演,曼联可能在8月13日当周对IPO进行定价.
未能联系到曼联对此置评.(完)
--编译 杜明霞;审校 吴云凌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海3月1日 - 中国深圳市康达尔(集团)股份有限公司周二晚公告称，公司拟收购位于西澳大利亚的鳄梨（牛油果）种植园资产，不过交易双方在资产估值、资产购买价格调整机制等核心条款上仍存分歧，因此双方尚未签订资产收购的正式协议。
路透2月28日 - 对于外传美国总统特朗普计划公布一项变更全国生物燃料计划的行政令，白宫周二予以否认。此前美国再生能源协会(U.S. Renewable Fuels Association，RFA)表示特朗普团队已通知该组织表示，有一项行政令正待发布。
特朗普将表示：“我的经济团队正在研究历史性税改，将对企业降低税率，让他们能够在任何地方与任何人竞争并蓬勃发展。同时，我们将大规模减轻中产阶级的税负。”(完)