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国际财经 | 2012年 7月 26日 星期四 10:26 BJT

独家：曼联计划近日启动IPO路演

* 最早可能周五启动路演--消息

* 可能在8月13日当周进行定价--消息

路透纽约7月25日电---熟悉情况的消息人士周三透露,英超豪门曼彻斯特联队计划近几日对其3亿美元的美国首次公开发行(IPO)启动路演,本周稍早曾推迟.

消息人士表示,曼联最早可能在周五或下周初启动路演,但他们警告称市况可能导致进一步推迟.

消息人士称,如果按目前计划启动路演,曼联可能在8月13日当周对IPO进行定价.

未能联系到曼联对此置评.(完)

--编译 杜明霞;审校 吴云凌

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