美光营收预估低于市场预期 因个人电脑芯片价格仍低

国际油价跳涨逾2% 周末产油国会议将建立减产监督机制

路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。