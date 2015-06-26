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国际财经 | 2015年 6月 26日 星期五 08:56 BJT

美光营收预估低于市场预期 因个人电脑芯片价格仍低

路透6月25日 - 美光(Micron Technology)(MU.O)称，预计个人电脑使用的芯片(晶片)价格将进一步下跌，并预计当前季度营收远低于市场预期。

美光股价盘后下跌13%。该公司还公布了第三季获利和营收，皆低于分析师预期。

美光生产通常用于个人电脑的动态随机存储

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