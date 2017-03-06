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亚洲 | 2017年 3月 6日 星期一 09:01 BJT

美国个股：阿布扎比Mubadala出脱近三分之一AMD持股，录得小量获利

路透阿布扎比3月5日 - 阿布扎比投资基金Mubadala Development Co出脱对超微半导体(AMD)的近三分之一持股，令其投资录得小量获利。

Mubadala以6.13亿美元左右出售4,500万股AMD股票；现仍持有9,700万股。

根据Mubadala于2007年买入这些持股时的声明，当时是以6.08亿美元购入。

“这符合我们做为长期投资者的战略，我们会不时将价值已有明显增加的资产兑现。”Mubadala发言人Brian Lott周日告诉路透。(完) (编译 张若琪 审校 杜明霞)
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