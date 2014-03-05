穆迪相信中国开发商于信托贷款的风险可控

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透香港3月5日 -评级机构穆迪周三发表报告称，信托贷款是中国开发商应付收购土地的其中一个主要融资途径，但相信开发商于信托贷款违约的风险敞口可控。
报告指出，中国信托贷款市场违约将可能提升利息成本，以及令到信托贷款作为资金来源的供应收紧。在该行给予评级的中国企业，信托贷款只占到它们于2013年底未偿还债务约4%。
“因为监管限制和内地银行信贷收紧的原因，信托贷款是中国开发商购买土地的主要资金来源之一，但开发商于信托贷款违约风险敞口仍是可控的。”穆迪副总裁兼高级分析师曾启贤表示。
该行报告指出，在44家获该行评级的内地开发商中，27家（约占61%）的资产负债表中包含信托贷款，这类贷款截至去年底占它们1.3万亿元人民币负债约12%。
穆迪预测，这27家开发商中有18家的信托贷款占本身总负债10%或以上。此外，只有三家获评级的开发商在信托贷款有较大的敞口以及流动性较弱，包括合生创展(0754.HK)、沿海绿色家园(1124.HK)和恒盛地产(0845.HK)。
穆迪表示，至于万科(000002.SZ)、万达商业地产(0169.HK)、恒大地产(3333.HK)和奥园地产(3883.HK)这几家在信托贷款有实际敞口的开发商，同时亦有较佳的融资渠道或足够的流动性应付未来12个月的再融资需要。
“不过长远而言，假如信托贷款市场不再对开发商开放，这将会减少开发商在收购土地或其他方面资金需要的融资渠道，特别是小型开发商。”曾启贤说。
就获评级的非开发商类别中国企业，穆迪报告称，大部份（70%）这类公司是国有企业或属于非周期性行业的企业，包括零售、互联网及消费品企业。这些公司有较佳的融资渠道，毋须利用成本高昂的信托贷款筹集资金。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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