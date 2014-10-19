穆迪下调俄罗斯评级至Baa2 展望维持负面

路透10月17日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)将俄罗斯主权债信评级从“Baa1”下调至“Baa2”，成为今年第二家调降俄罗斯评等的评级机构。此前标准普尔在4月首先下调了俄罗斯评级。

穆迪表示，乌克兰危机延续，打压俄罗斯中期成长前景。

“乌克兰的军事冲突以及针对俄罗斯的制裁升级，可能对俄罗斯的投资环境造成越来越负面的宏观经济影响，”穆迪周五表示。

穆迪维持俄罗斯评级展望为负面。

穆迪称，低油价导致俄罗斯的外汇储备持续受到侵蚀，以及俄罗斯进入国际市场筹款受到限制，是调降其评级的主要原因。

该评级机构表示，尽管政府实施多元化策略，但俄罗斯对油气行业的高度依赖实际上并未减弱，这或将限制其经济的成长潜能。

穆迪预计，俄罗斯实质经济增长料从今年底开始下滑，并且跌势持续到至少2015年中期。(完)

(编译 王兴亚；审校 李爽)

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