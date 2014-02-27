穆迪称葡萄牙增长前景堪虑

路透里斯本2月26日 - 评等机构穆迪的副总裁暨资深信评主管Kathrin Muehlbronner周三称，葡萄牙的债信评等已经触底，未来评等动向将取决于该国走出纾困，及其实现经济持续增长的能力。

但她也表示，葡萄牙实现高增长的能力令人担心，且大大有别于去年12月走出纾困的爱尔兰。

“我认为(葡萄牙评等)展望的稳定是相当重大的一步，因此我们确实认为其评等已经触底，”她告诉记者。

Muehlbronner表示，将密切关注葡萄牙5月脱离援助，不过该国是否会选择申请一笔预防性贷款，对其评等并没有太大的差别。

穆迪去年11月将葡萄牙评等展望自“负向”上调为“稳定”，但主权债信评级仍维持在“Ba3”，陷入垃圾等级三个级距，且是给予葡萄牙评级最差的一家主要信评机构。

葡萄牙的经济去年自1970年代以来最严重的衰退中脱困，趋于稳定。今年料将是该国自2010年以来首见正成长。(完)

(编译 张若琪 审校 张荻)

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