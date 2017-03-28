香港股票交易停牌时间长让投资者动弹不得 令做空成本高昂--浑水

路透香港3月27日 - 美国做空机构浑水(Muddy Waters)创始人Carson Block称，香港交易所持续时间长、动辄数年之久的暂时停牌，让投资人手上持股动弹不得，对于花钱借股票的做空机构而言成本高昂。

Block周一在电话采访中还称，浑水正致力于在两家香港上市的公司发布财报前曝光其可能的异常情况。

浑水狙击的目标之一辉山乳业(6863.HK)上周五暴跌85%，市值蒸发40亿美元。据悉，辉山乳业董事长将此归咎于做空机构的袭击。

此类做空机构的袭击，通常引发目标公司的股票暂停交易。在浑水去年12月发表报告后，辉山乳业停牌仅三天。但由于包括现行规定在内的各种因素，暂时停牌可持续数月甚至数年。

“香港股票暂时停牌的问题在于，停牌的时间可能非常非常久，”Block周一透过电话表示。“因此，一旦碰到某只股票长时间停牌，就会对许多投资者非常不利，因为他们无法撤出投资。”

交易所数据显示，香港目前有50只股票暂停交易时间已超过三个月，包括在2014年遭遇浑水狙击的奇峰国际(1228.HK)。与之相较，法律专家称美国的股票停牌不会超过一个月。

香港交易所去年5月时曾表示，正考虑修改股票停牌相关规定，但尚未发表正式建议。

一名交易所发言人士在电邮中称，规定修改后，若一家公司遭遇指控并暂停股票交易，在该公司发布声明作出否认指控等澄清之后，股票就可恢复交易。

“修改后的规定与其他市场的监管方式更加接近，将会把任何必要的股票停牌维持在最低限度，”该发言人士称。(完)