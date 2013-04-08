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亚洲 | 2013年 4月 8日 星期一 10:56 BJT

日本个股：三菱UFJ就收购德银的美国商业地产贷款进行深入谈判--消息

路透东京4月8日 - 一位熟悉情况的消息人士周一表示，三菱UFJ金融集团(MUFG) 正就收购德意志银行 旗下美国商业地产贷款资产事宜进行深入谈判，这些资产的规模在37亿美元左右。三菱UFJ金融是日本资产规模最大的银行。

三菱UFJ金融集团一直将目光放在美国和亚洲其它地区进行海外扩张的计划上，并且一直在寻找上述地区的收购机会。

该集团一位发言人拒绝置评。

近年来，三菱UFJ金融集团与其他日资银行一直在大举提高海外放贷规模。由于这些银行对欧洲受困经济体的风险敞口不大，因此资产负债表相对健康。(完) (编译 洪曦; 审校 许娜/隋芬)
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